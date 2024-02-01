أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​ "سنتكوم"، أنّ "نحو السّاعة 1:30 فجر اليوم (بتوقيت ​صنعاء​)، شنّت قوّات القيادة المركزيّة الأميركيّة ضربات ضدّ محطّة تحكّم أرضيّة للطّائرات بدون طيّار تابعة لجماعة "​أنصار الله​" (الحوثيّين) المدعومة من ​إيران​، و10 طائرات مسيّرة انقضاضيّة تابعة للحوثيّين". وأوضحت في بيان، أنّ "​القوات الأميركية​ حدّدت محطة التّحكم والطّائرات المسيّرة في المناطق الّتي يسيطر عليها ​الحوثيون​ في ​اليمن​، واعتبرت أنّها تمثّل تهديدًا وشيكًا للسّفن التّجاريّة وسفن البحريّة الأميركيّة في المنطقة. بعدها قامت بقصفها، دفاعًا عن النّفس"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الخطوة ستحمي حرّيّة الملاحة، وتجعل المياه الدّوليّة أكثر أمانًا لسفن البحريّة الأميركيّة والسّفن التّجاريّة".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: شن ضربات على 10 مسيّرات للحوثيين ومحطة تحكم أرضية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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