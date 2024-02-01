الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود وكورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "منظومات الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود وأخرى فوق كورسك". واوضحت في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار من نوع الطائرات على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية"، مشيرة الى ان "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود وطائرة واحدة فوق كورسك".

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