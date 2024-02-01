أنطونوف: تسليم الولايات المتحدة كييف قنابل موجهة يتعارض مع رغبة واشنطن بالتوصل إلى حل سريع للنزاع

اكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن "تسليم الولايات المتحدة كييف قنابل موجهة، يتعارض مع أي تصريحات أميركية حول رغبة واشنطن في التوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا".
واعتبر في حديث صحفي ان "تصريحات المسؤولين الأميركيين غير المسؤولة وإعلانهم اليوم عن دفعة جديدة من القنابل الموجهة في طريقها إلى الجبهة، تنفي في الواقع أي تأكيدات من البيت الأبيض للرغبة في تحقيق نهاية سريعة للنزاع، بل تشير تصرفات الإدارة الأمريكية إلى إطالة أمد احتضار نظام كييف، حتى ولو كان ذلك يعني وقوع خسائر جديدة بين المدنيين في روسيا وأوكرانيا".
ووصف أنطونوف "تحرك السلطات الأميركية بأنه نوع من رد الفعل على الهجوم الإرهابي الذي شنه البلطجية الأوكرانيون الذين أسقطوا مؤخرا طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية بصواريخ باتريوت الأميركية".
وتابع: "بدلا من الاعتراف بالجريمة المروعة التي ارتكبها عملاؤها، ترسل لهم الولايات المتحدة أسلحة فتاكة. وليس بالأقوال بل بالأفعال، تحرض واشنطن وكلاءها على ارتكاب فظائع جديدة".
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