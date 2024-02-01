أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان، أنّ "بناءً للاتفاق الّذي تمّ بين النّقابة والمسؤولين في تجمع الشركات المستوردة للنفط، لاستثناء المستشفيات من قرار توقّف الشّركات عن تسليم المحروقات، يقوم كلّ مستشفى بالتّواصل مع الشّركة الّتي يتعامل معها عادةً، لتأمين حاجته من مادّة المازوت؛ والاتفاق فيما بينهم على آليّة استلامهم الكميّة المطلوبة".
وأشارت في بيان، إلى "أنّها تثمّن الإيجابيّة الّتي تعاطى بها المسؤولون في التّجمّع مع الموضوع، وتفهّمهم لواقع المستشفيات، آملين أن يصار إلى إيجاد حلّ يحفظ حقوق الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المستشفيات: تقوم بالتواصل مع الشركات المستوردة للنفط لتأمين حاجتها من المازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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