بارود: كل الإشارات تدل أن هناك اتجاه نحو تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى نظراً للوضع الراهن

اشار وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود، الى ان "كل الإشارات تدل أن هناك اتجاه نحو تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى نظراً للوضع الراهن والحرب في الجنوب، ويبدو أن ثقافة التأجيل ما زالت سائدة"، مؤكدا ان "تأجيل الديمقراطية المحلية وانتخاب رؤساء البلديات أمر مضر فالأزمة في البلديات حقيقة لا تمثل تفاصيل".
ورأى في حديث لقناة "الجديد" ان "اللافت اليوم هو التوجه نحو الاعتماد على الحلول الخارجية لكن في هذا الوقت علينا تحمل المسؤولية والبحث عن الحلول المحلية"، لافتا الى ان "حركة الخماسية تحاول القيام بخرق ما ويبدو أن لديهم رغبة في تيسير انتخاب رئيس للبنان".
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