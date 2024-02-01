نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: سنواصل تمويل "الأونروا" لأنه لا يمكن الاستغناء عن دورها في غزة

أكّدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، أنّ بلجيكا ستواصل تمويل "الأونروا"، لأن "دورها لا يمكن الاستغناء عنه في الدعم الإنساني لقطاع غزة"، الذي يتعرّض لحصار وحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023.

ويأتي ذلك بعد أن علّقت بعض الدول وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية توميلها للوكالة، بعد مزاعم وادعاءات إسرائيلية بشأن مشاركة موظفين من "الأونروا" في 7 تشرين الأول.

في 10 كانون الثاني، صرحت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بأن بلادها لا يمكنها أن تبقى صامتة ضد تهديد إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة.

وأكدت أنها ستقدم مقترحا لحكومتها بأن تحذو حذو جنوب أفريقيا في إقامة دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.