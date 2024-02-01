في مفاوضات فيينا.. رئيس الخليج 365 الروسي يكشف السر وراء زيارة دبلوماسية أمريكية لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رئيس الخليج 365 الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح كونستانتين غافريلوف عن إن غرض زيارة نولاند لكييف هو لتقييم الوضع المتأزم بين زيلينسكي وزالوجني وإعطاء التوصيات.

واستكمل غافريلوف، “أعتقد أن الغرض من الزيارة هو الوضع المتأزم بالتحديد”.

إنها دبلوماسية معروفة في الولايات المتحدة.

سيقوم الأمريكيون بتقييم الوضع الحالي وإلى أين يفضي ويقود كل هذا الأمر، كما سيتم إجراء محادثات مع زالوجني والرئيس زيلينسكي، وسيتم تقديم التوصيات.



ووفقًا لوكالة الإنباء الروسية استبعد غافريلوف أن تتم المصالحة أو التوفيق بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصدر أوكراني مطلع أن زيلينسكي في اجتماع عقد في 29 يناير مع زالوجني كشف عن قراره إقالة زالوجني، مشيرا إلى أن هذا القرار من المحتمل أن يؤثر على حلفاء أوكرانيا الذين أضعفوا دعمهم المالي مؤخرا لها.

وزارت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند كييف أمس الأربعاء واجتمعت مع قيادات نظام كييف و"ممثلين عن المجتمع المدني".

وأعربت نولاند في ختام زيارتها عن أملها بأن تتمكن قوات كييف من إحراز تقدم "كبير" على الجبهة، بعد تسلمها دفعة جديدة من القنابل الأمريكية الموجهة.

وأكدت نولاند أنها تغادر مفعمة بأمل كبير "مما شهدته من تلاحم في أوكرانيا وتصميم مشترك وتعويل كبير على عام 2024".