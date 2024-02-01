أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال لقائه وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى أنّ "تجذّرنا بالأرض هو جزء من صمودنا".
ولفت إلى أنّ "الفلسطينيين لديهم الحق بانشاء دولتهم"، موضحًا أنّ "إسرائيل عدو للبنان، ونحن بلد عانى من الغطرسة الإسرائيلية وحرماننا من مواردنا، وهذا الأمر مستمر جراء الاعتداءات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنّ الحل بالنسبة للبنان والدول العربية قائمة على المبادرة العربية في بيروت 2002.
ولفت إلى أنّ "إسرائيل لم يعد بإمكانها فرض الشروط غير العادلة علينا وعلى الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أنّ "الممارسة الإسرائيلية لا تسمح بالاستقرار في منطقتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل التقى وزير خارجية المجر: إسرائيل لم يعد بإمكانها فرض الشروط غير العادلة علينا وعلى الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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