المجلس الوطني للاعلام تبلغ من مولوي ضرورة إطلاق حملة لحث المواطنين على الإطلاع على القوائم الإنتخابية

اعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، انه "تبلغ من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، ضرورة إطلاق حملة لحث المواطنين على الإطلاع على القوائم الإنتخابية ابتداء من الاول من شباط ولغاية الاول من آذار".

وكانت وزارة الداخلية والبلديات قد أعدت الإعلان التوجيهي وارتأت أن يقوم المجلس الوطني للاعلام بنشر وتعميم الاعلان التوجيهي الذي تضمن النقاط الآتية: يدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين إلى الاطلاع عليها اعتبارا من الاول من شباط على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb أو على نسخ القوائم الانتخابية الاولية الموجودة في مراكز المحافظات والاقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وبالتالي يُطلب من كل ذي مصلحة ان يتقدم اعتبارا من الاول من شباط 2024 ولغاية الاول من آذار 2024 ضمنا الى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين او الى السفارة او القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، بطلب يرمي الى تصحيح اي خلل في القوائم الانتخابية كأن يكون سقط قيده او وقع خطأ في اسمه او لاي سبب آخر، علما ان المديرية العامة للاحوال الشخصية قد اصدرت اقراصا مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الاولية لكل دائرة انتخابية ويحق لأي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 1.000.000 ل.ل. فقط".