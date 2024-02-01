فريد الخازن من الصرح البطريركي: الراعي منزعج وأؤكّد ضرورة استمرار الحوار بين حزب الله وبكركي

أشار النائب فريد الخازن، في تصريح له من بكركي، إلى أنّ "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي منزعج تمامًا، ويجب وضع حدّ للوضع العام في البلد على المستويات كافة"، مشيرًا إلى أنّه "كفى تحميل الشعب نتيجة الإدارة السيئة للطبقة الحاكمة".

ولفت إلى أنّ "الحملة التي تعرّض لها الراعي مستنكرة ومرفوضة فبكركي صرحٌ وطنيٌّ جامع لكلّ اللبنانيين"، موضحًا أنّ "الراعي يعتبر أن كل ما يحصل في البلد من أزمات داخلية وتفريغ الدولة من الحضور المسيحي والماروني تحديداً ناتج عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وقد وصل إلى قناعة بأن هناك من لا يريد إيصال رئيس كي يبقى مستفرداً في السلطة".

وأشار الخازن، إلى أنّه "لا يمكن للبنان أن يُدار بمعزل عن المسيحيين، ولا يجوز أن يستمرّ الوضع على هذا النحو، والمطلوب انتخاب رئيس وتصويب الأمور على الأصعدة كافة ووقف الحرب".

وأضاف "أؤكّد ضرورة استمرار الحوار بين "حزب الله" وبكركي، ولست مع ربط الساحات".