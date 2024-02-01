ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 27019 قتيلًا و66139 جريحًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27.019 والجرحى إلى 66.139"، وذلك مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنّ "قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة راح ضحيتها 118 شهيدا و190 مصابا خلال 24 ساعة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "الأناضول"، عن انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق شمال غرب مدينة غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 تشرين الأول 2023.

بدوره، ذكر الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه "لأول مرة منذ بداية الاجتياح البرّي، تمكنت من الوصول إلى منطقة شمال غرب مدينة غزة بعد تراجع قوات الاحتلال التي خلَّفت وراءها دمارًا كبيرًا لمنازل المواطنين وللشوارع والبنية التحتية في المنطقة".