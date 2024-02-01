سموتيريش: لا أريد تضليل عائلات الأسرى وفي تقديري لن يكون هناك اتفاق

أشار وزير المالية الإسرائيلي بستلئيل سموتيريش، وفق ما نقل عنه موقع "معاريف"، إلى "أنني لا أريد تضليل عائلات الأسرى وفي تقديري لن يكون هناك اتفاق".

وفي وقت سايق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين مشاركين بمفاوضات تبادل الأسرى في غزة، قولهم إنّ "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مضرّة وربما يسعى لإفشال الصفقة".

وأمس، أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في اجتماع عقده مع ممثلي عائلات أسرى إسرائيليين، إلى أنّ "جهدا حقيقيا يبذل لإعادة الأسرى في غزة، لكن من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تنفيذ مثل هذه الخطوة".

وأوضح نتانياهو بحسب بيان أصدره مكتبه، أنّ "هناك جهدًا حقيقيًا يبذل في هذا السياق". وأضاف أنّه "من السابق لأوانه القول كيف سيحدث ذلك، لكن الجهود تبذل في هذه الأيام، في هذه اللحظات، في هذه الساعات تحديدا".