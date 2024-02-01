"الأناضول": انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من مناطق شمال غرب مدينة غزة وشمال القطاع

أفادت وكالة "الأناضول"، عن انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق شمال غرب مدينة غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 تشرين الأول 2023.
بدوره، ذكر الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه "لأول مرة منذ بداية الاجتياح البرّي، تمكنت من الوصول إلى منطقة شمال غرب مدينة غزة بعد تراجع قوات الاحتلال التي خلَّفت وراءها دمارًا كبيرًا لمنازل المواطنين وللشوارع والبنية التحتية في المنطقة".
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