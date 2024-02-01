سي إن إن تكشف عن أكبر تغيير عسكري لزيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شبكة "سي إن إن"، أنه بعد أسابيع من التكهنات بشأن إقالة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي لقائد الجيش فاليري زالوزني، أنه تم استدعاء الأخير يوم الإثنين إلى مكتب الرئيس وأبلغ بإقالته.

وبحسب الشبكة لم يصدر إي إعلان رسمي عن الإقالة حتى اللحظة، ولكن بحسب الشبكة من المتوقع صدور مرسوم رئاسي بحلول نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيكون أكبر تغيير عسكري لزيلينسكي منذ بدء الحرب.

ويقال إن التوترات تصاعدت بين الرئيس الأوكراني وقائد جيشه بشكل خاص عندما وصف زالوزني الحرب مع روسيا بأنها وصلت إلى طريق مسدود، وذلك في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" في نوفمبر.

والاثنين، قال المتحدث الرئاسي سيرهي نيكيفوروف لشبكة "سي إن إن" إن الشائعات حول إقالة قائد الجيش غير صحيحة.

كما نشرت وزارة الدفاع رسالة على قنوات التواصل الاجتماعي جاء فيها: "أيها الصحفيون الأعزاء، لا هذا غير صحيح".

وفي خطابه المسائي يوم الإثنين، لم يشر زيلينسكي نفسه على الإطلاق إلى قائد جيشه.