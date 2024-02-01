تدريب معلمي جنوب سيناء بمشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، برنامجًا تدريبيًا يستهدف معلمي اللغة الفرنسية على مستوى كافة الإدارات التعليمية، وذلك ضمن مشروع دعم تنمية وتطوير تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية التي أطلقته وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وأقيمت فعاليات التدريب بقاعة تدريب مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وحاضر في التدريب 4 مدربين متخصصين ضمن الفريق التدريبي للمشروع بجنوب سيناء، وهم: ماجدة السعيد نوار، حسام حسن على، محمد صلاح الدين عوض، إضافة إلى محمد محمود عبد اللطيف، الخبير التقني للمشروع.

وقالت ماجدة السعيد نوار، مدرب بالمشروع، إن فعاليات التدريب أقيمت على مدار 3 أيام، تحت إشراف فريق المشروع بجنوب سيناء والتوجيه العام، ومتابع التدريب من مسئولي المشروع، وعلا مصطفى رجب، مدير المشروع من الجانب المصري، و كلير دوبويل، من الجانب الفرنسي.

وأوضحت "نوار" في تصريح اليوم، أن التدريب استهدف 25 معلم ومعلمة من التعليم العام لمادة اللغة الفرنسية بالمحافظة بكافة الإدارات التعليمية، ويهدف إلى تنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية بجميع المدارس الحكومية، ورفع الكفايات المهنية، وتنمية قدرات التعامل مع وسائل التعلم الحديث بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي وفى ضوء التحول الرقمي.