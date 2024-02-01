شكرا لقرائتكم خبر عن 18 اقتراحا برغبة أمام "الشيوخ" الأحد وطلب مناقشة حول تعزيز الصادرات من الفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد طلـب مناقشـة عامـة، مقـدم مـن النائب حسام الخولي، وعشرين عضـو لاستيضاح سياسة الحكومـة بشـأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

كما ينظر المجلس 18 تقرير للجان النوعية عن اقتراحات برغبـة مقدمة من النواب وتشمل تقرير لجنـة الطاقـة والبيئـة والقـوى العاملـة، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب رمضـان إمـام، بشأن إعادة فتح المكتـب الخـاص بخـدمات شـحن كـروت الغـاز الطبيعي بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية التابع لشركة بتروتريد، وتتضمن 3 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن اقتراحـات برغبات مقدمة من النائب محمـد صـلاح البـدري، بشـأن إضـافة مادة الثقافة الصحية كمنهج دراسي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي.

ومن النائبـة هبـة شـاروبيم، بشـأن: "تـدريس العلـوم الإنسانية والاجتماعيـة بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر ومن النائبـة كاميليـا صـبحي، بشـأن "التمكين الرقمـي للطفل وحمايتـه فـي البيئـة الرقمية"، وتشمل أيضا 6 تقارير للجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة من النـواب محمـود أبـو سـديرة وأحمـد جـلال أبـو الـدهب ومجـدي القاض بشأن: "سرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال في مستشفى طما بسوهاج".

و3 اقتراحات برغبـة من النائـب مـؤمن معـاذ بشـأن "تـوفير أماكن لمكاتـب العلاج على نفقة الدولة بالوادي الجديد بمراكز الفرافرة، وبلاط، وباريس" وبشـأن "إنشـاء قسـم للأمراض النفسية وعـلاج الإدمـان بمحافظة الوادي الجديد" وبشـأن "إنشـاء مجمـع للتأمين الصحي بالوادي الجديـد بمدينة الخارجة" واقتراح من النائـب أحمـد عبـد الماجـد الأحمـر، بشـأن "سـرعة انشـاء مستشفى بنقـادةالمركزي الجديد"، وكذلك اقتراح من النائب أحمـد عبـد الماجـد الأحمـر، بشـأن "إنشاء مستشفى متخصـص لعـلاج الأمراض النفسية والإدمان بمحافظة قنا".

وينظر المجلس 4 تقارير للجنة الزراعة والري عن اقتراحات برغبات تشمل اقتراحين برغبـة من النائـب محمـد السـباعي، بشـأن "تخصيص قطعة أرض فضـاء غيـر مستغلة لإنشاء سوق للباعة الجائلين بمركز ومدينة الحسينية" وبشـأن "التوسـع فـي زراعـة غابـات أشـجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها" واقتراحين برغبة من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد وبشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد، وتقرير لجنـة حقـوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبة كاميليا صبحي بشأن "أهمية دعم نظام الأسر البديلة".

وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنـة التعليم والبحث العلمـي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات، ومكتـب لجنـة الصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغـر عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة نهى زكي بشـأن وضع آليات ربط البحث العلمي لتعزيز وتعميق التصنيع المحلي.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكتـب لجنـة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب اسامة فهـيم، بشـأن "إعـادة هيكلـة مستشفيات التكامـل بمحافظـة المنوفية".

ومن النائب أحمـد عبـد الماجـد الأحمـر، بشـأن "سـرعة الانتهـاء مـن تجهيـزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي"، كما ينظر تقرير اللجنـة المشتركة مـن لجنـة الزراعـة والـري ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية عن المناقشـة العامـة، المقـدم مـن النائـب سـالـم شـتيوي، وعشرين عضواً، بشأن "سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري".