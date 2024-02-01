شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: مصر قدمت كافة أوجه المساندة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، إن مصر لعبت دورًا هامًا منذ بداية العدوان الغاشم على غزة، فقد قدمت كافة أوجه المساندة من أجل تخفيف المعاناة على الأشقاء داخل غزة، الذى يعيشون تحت وطأة الجوع والرعب من القصف المستمر، فإن إصرار مصر وموقفها من تدفق المساعدات الاغاثية، لدجرة أنها ساهمت بأكثر من نصف الشحنات العابرة إلى القطاع، يعكس موقفها التاريخي لدعم الشعب الفلسطيني في أكبر محنة إنسانية مر بها طيلة مدة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأشارت عضو مجلس النواب فى تصريحات لها، إلى أن مصر تسعى إلى التفاوض السياسي من أجل التوصل الى حقوق الشعب الفلسطيني في إقرار مصيره وإقامة دولته المستقلة، في ظل غياب العدالة الدولية التي تتخذ موقف موالي لصالح سلطة الاحتلال، التي تمارس كافة الانتهاكات تحت مظلة دعم وتأييد الإدارة الأمريكية.

وذكرت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، أن مصر لم تستغل أو تتاجر بالقضية الفلسطينية بل على العكس فإن قدمت الشهداء والجرحى من أجل دعم القضية.