شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: بايدن فشل فى التأثير على نتنياهو ومصر حذرت من توسيع الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "الخليج 365، إن قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف أى محاولات إبادة هو ثبوت للتهمة التى رفعتها جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن "عناد" الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الحرب بالرغم من عدم تحقيق أهداف سوى سقوط مزيد من المدنيين، سبب حجم ضخم من الضحايا المدنيين مثلما تشير تقارير المنظمات الدولية والإغاثية.

وعن إعلان بعض الدول وقف تمويل وكالة "أونروا"، أضاف "القصاص" خلال لقاء ببرنامج "مباشر من مصر" على الفضائية المصرية، أن هناك حالة انتقام من "الوكالة" بحجة اتهام بعض موظفيها بالضلوع في عمليات مقاومة، رغم عدم ثبوت ذلك، موضحًا أن حكومة الاحتلال مارست ضغوط على بعض الدول لوقف تمويل "وكالة" تقدم كل خدماتها للنازحين الفلسطينيين.

وأكد رئيس تحرير ”الخليج 365”، أن الولايات المتحدة متهم افتراضي في محكمة العدل الدولية، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير قادر على التأثير على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خصوصا مع إمكانية توسيع الصراع إقليميا ودوليا، وهذا ما حذرت منه الدولة المصرية والرئيس السيسي.