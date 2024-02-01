شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن فتح باب التسجيل في اللجنة التحضيرية لأعمال المؤتمر العام السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب التسجيل في اللجنة التحضيرية لأعمال المؤتمر العام السادس للصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

ومن المقرر أن تتولي اللجنة الإعداد للمؤتمر ووضع المحاور الرئيسية للنقاش وجدول أعماله، والجلسات التحضيرية له تمهيدا للانعقاد بداية شهر مايو 2024.

وأوضحت نقابة الصحفيين أنه على من يرغب في التسجيل باللجنة التقدم لمكتب النقيب بالدور الثالث أو التواصل عبر تطبيق الوتس أب رقم(01280992299)، ولمدة أسبوع.