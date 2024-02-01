ميقاتي التقى مولوي وبحث مع أبو الحسن والجسر في أوتوستراد ونفق بيروت- البقاع

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في السراي الحكومي، في حضور محافظ بيروت مروان عبود، حيث تم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.

إلى ذلك، التقى ميقاتي النائب هادي ابو الحسن ورئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر وتم البحث في شؤون انمائية.

وأعلن النائب ابو الحسن بعد اللقاء أنّ "زيارتي اليوم كان لها الطابع الإنمائي وكان مطلب واضح للحكومة لتبادر الى تطبيق القانون رقم 174/2020 الذي أجاز للحكومة البدء بالدراسات لإقامة وإنشاء أوتوستراد ونفق بيروت- البقاع. وكان النقاش في حضور رئيس مجلس الإنماء والاعمار الاستاذ نبيل الجسر، وأبدى الرئيس ميقاتي كل تجاوب من حيث إطلاق الخطوة العملية الأولى للبدء بالدراسة، وكلف رئيس مجلس الإنماء والاعمار بإجراء التحضيرات اللازمة لهذا الأمر، وستكون هناك خطوات عملية تلي هذا التوجه، للمباشرة في تنفيذ هذه الدراسة".

وأضاف: "هذا المشروع الحيوي الانمائي بابعاده الاستراتيجية والانمائية من انماء متوازن، لا بد أن يبصر النور، ولا بد أن نبدأ بالخطوة الأولى التي تبدأ بالدراسة وهذا ما وعد به دولة الرئيس مشكورا، وهذه بشرى للبنانيين بأننا بدأنا نخطو تجاه طريق الحل".

ولفت أبو الحسن إلى أنّ "المسألة الثانية تناولت واقع العاصفة التي ضربت لبنان مع تداعياتها وتأثيرها على الانهيارات وعلى الاضرار التي حصلت في الطرقات. وكان تأكيد أيضاً على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لتعزيز الهيئة العليا للإغاثة وتعزيز موازنة وزارة الأشغال التي هي غير كافية وهذا تأكيد على الموقف الذي اعلناه في جلسة الموازنة الاخيرة".

وأكّد أنّه "كانت في نهاية الجلسة مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة في البلاد وتحديدا المخاطر من جراء العدوان الإسرائيلي في الجنوب وأهمية تحصين الداخلي عسى أن تحمل المرحلة المقبلة انفراجات، وعسى أن يحصل وقف اطلاق النار في غزة، وهذه فرصة مهمة لكي يحصل وقف اطلاق النار في الجنوب اللبناني، فلا بد أن تنطلق العملية السياسية وبدايتها تكون بانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام العملية الدستورية لاحقا".

إلى ذلك، استقبل ميقاتي النائب محمد سليمان وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة وشؤون منطقة عكار.