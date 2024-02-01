بيان معهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال الشهر الجاري

اعلن معهد البحوث الصناعية في بيان عن "أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الثاني 2024:

-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 2.648 بيانا جمركيا

-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 17 بيانا جمركيا

-البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 852 بيانا جمركيا

-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 306 بيانات جمركية

-البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.473 بيانا جمركيا

-البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.628 بيانا جمركيا

-البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامي: 81 بيانا جمركيا

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (1)، مسحوق جلي (1)، مستحضرات تجميل (5)، مطهرات (2)، أجهزة طاقة (3)، زيت هيدروليك (1)،

أجهزة ولوازم كهربائية (59)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (6)، مفروشات (1).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

-البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 79 بيانا جمركيا

-البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 2 بيانان جمركيان

وهي مفصّلة على الشكل التالي: منظف سائل - نسبة المواد الفعالة منخفضة (0.2%) – 1145 كغ - هولندا – مرفأ بيروت / مطاحن كهربائية – عدم وجود فاصل أمان – 180 قطعة - الصين – مرفأ بيروت".