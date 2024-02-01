انت الان تتابع خبر بطريقة مميزة وغير متوقعة.. رحمة رياض وألكسندر علوم يكشفان عن جنس المولود والان مع التفاصيل

بعكس توقعات البعض بأنّ رحمة رياض لن تكشف عن جنس المولود إلا بعد الولادة، أعلنت الفنانة العراقية عن أنّها تنتظر فتاة في الأشهر القادمة. وتحدثت أيضاً، عن مشاعرها العميقة تجاه الأمومة.كما أشارت رحمة في مقابلتها مع مجلة "فوغ" إلى أنّ أمنيتها هي أن تأتي طفلتها إلى هذه الحياة بصحة جيدة. وأكدت أنها ستدعم طفلتها في كل القرارت وستقف إلى جانبها في كل لحظة من حياتها.

وعن ألكسندر علوم الذي يعيش دور الأبوة لأول مرة في حياته، فقالت رحمة إلى أنه سيكون أباً رائعاً ومهتماً وحاضراً، وإنهما سيوفران لطفلتهما حياة مستقرّة مليئة بالحب والسعادة.

من ناحية أخرى، أطلّت رحمة رياض بأربع إطلالات مختلفة، جمعت بين الأناقة والبساطة والفخامة. ففي الإطلالة الأولى، إرتدت فستان رسمي طويل باللون الزهري البراق وأرفقت معه "كاب" طويل وواسع باللون الأرجواني. أما الإطلالة الثانية، إختارت رحمة فستان ضيق على الجسم وطويل باللونَين الوردي والأبيض، وتميّز الفستان بالقفازات الرائجة لهذا العام.

وارتدت رحمة رياض في الإطلالة الثالثة فستاناً باللون الأزرق ومن قماش المخمل من مجموعة المصمم طوني ورد الجديدة. وفي الإطلالة الأخيرة، إختارت النجمة إطلالة شتوية دافئة، إذ إرتدت فستان صوف باللون الرمادي.

وكانت رحمة رياض قد كشفت في تصريحات إعلاميّة خلال حضورها حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "جوي أووردز"، أنها إذا كانت حامل بفتاة ستطلق عليها اسم "بغداد"، بينما ألكسندر علوم يفضل اسم "عالية".