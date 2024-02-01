جوائز تصل إلى مليون جنيه.. رياضة جنوب سيناء تشارك في النسخة الثانية لدوري الأسرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من دوري الأسرة المصرية التي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " أسرتنا قد التحدي"، لتعزيز اللياقة البدنية وتعزيز الروابط العائلية.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى فتح باب التقدم لمشاركة الأسر السيناوية، عبر الرابط : اضغط هنا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتنمية الأسرة المصرية ورفع معدلات اللياقة البدنية، مشيرًا إلى أن البرنامج تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و الإدارة العامة للقاعدة الشعبية تحت شعار "أسرتنا قد التحدي".

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن دوري الأسرة المصرية يهدف إلى زيادة الترابط بين أفراد الأسرة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء نحو ممارسة الرياضة والمداومة عليها، ورفع معدلات اللياقة البدنية للأسر.

وعن الشروط الخاصة بالإشتراك ، قال "فتحي" إن من شروط المشاركة في دوري الأسرة المصرية أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد "الأب، الأم، و2 من الأبناء"، وأن يكون عمر الأبناء يتراوح بين 13 حتى 16 عامًا من الجنسين.

ولفت إلى أن الأسر التي لديها ابن أو ابنة واحد فقط، يُسمح لهم بإضافة أحد أبناء الأقارب ليكتمل أفراد الأسرة إلى 4 أفراد. كما يُسمح بإضافة عدد 2 من أبناء الأقارب كاحتياطي للأبناء الأساسيين، مع مراعاة أن يكونوا في المرحلة العمرية من 13 إلى 16 عامًا.

وأكد أن البرنامج يستهدف اشتراك 500 أسرة من كافة مدن المحافظة، وستحصل الأسر الفائزة على مستوى المحافظة على جوائز عينية، إضافة إلى رحلة مجانية إلى مدينة شرم الشيخ، بقيمة إجمالية للجوائز تصل إلى مليون جنيه.