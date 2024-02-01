شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات من "زراعة النواب" لتوفير الأسمدة بكل محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب مجدى ملك، عددا من التوصيات بشأن توافر الأسمدة للمحافظات البعيدة على وجه الخصوص.

حيث أوصت بـ:

1. عقد اجتماع كل 15 يومًا لمتابعة ما تم من إجراءات لتوفير الأسمدة للزراع بجميع المحافظات وفقاً لما صدر من توصيات أثناء اجتماعاتها.

2. دراسة صرف حصص تحفيزية من الأسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للزراع.

3. التزام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بإصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الاسمدة حفاظاً على مكانتها التصديرية بالاسواق العالمية.

4. إسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الأسمدة.

5. متابعة الجمعيات الزراعية ما يتم من تنفيذ تعاقدات النقل إلى المحافظات وتطبيق غرامات التأخير فى حالة عدم الالتزام.

6. إعداد خريطة زراعية وسمادية فى ضوء زيادة المساحات المستصلحة بمحافظة الوادى الجديد.

ويذكر أن النائب مجدى ملك، رئيس اللجنة الفرعية، أكد أن اللجنة حريصة على ضرورة توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن حتى لا يؤثر غياب التنسيق بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.