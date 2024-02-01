الحكومة: 33.9 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3 مدن رياضية بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - تحرص وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) على اعتبار استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسى من أهم المرتكزات التي تتبلور حولها الأهداف التنموية للخطة، وما ينبثق منها من سياسات وبرامج في شتى مناحي الحياة، والتى يعد أحد محاورها الرئيسية حقوق الشباب.

وفي هذا الصدد، تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تعزيز جهود الارتقاء بصحة الشباب ولياقتهم البدنية، واستمرار التوسع في تطوير وإنشاء مراكز الشباب، والملاعب المختلفة، وبيوت الشباب، والمدن الشبابية"، وذلك من خلال توجيه 33.9 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3 مدن رياضية بالمحافظات.

يأتي ذلك إلي جانب توجيه 57 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 6 منشآت مدن الشبابية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز الخدمات الشبابية.

يشار إلي أن الحكومة المصرية اهتمام بإعداد الشباب المصرى وتأهيله بدنياً وفكرياً وتفعيل مشاركته في العمل الوطني في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما وأنهم يُشكلون مستقبل الوطن والشريحة الأكبر من السُكان والقوة المنتجة.