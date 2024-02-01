الجيش الإسرائيلي: انسحاب اللواء 55 مظليين بقوات الاحتياط من منطقة خانيونس وتبديله بوحدات أخرى

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن انسحاب اللواء 55 مظليين في قوات الاحتياط من منطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة، زاعمًا أنّ "اللواء 55 أكمل مهامه في المنطقة وتم تبديله بوحدات أخرى".

ومع استمرار المعارك في جنوب قطاع غزة، كشفت تقارير إعلامية ومشاهد مصورة انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق شمال غرب مدينة غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 تشرين الأول 2023.