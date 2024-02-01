"القسام": استهدفنا مجموعة من جنود العدو داخل منزل غرب خانيونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن استهداف "مجموعة من جنود العدو داخل منزل غرب خانيونس بقذيفة مضادة للتحصينات"، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح. بدورها، أكّدت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، "خوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خانيونس".

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