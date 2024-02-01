إعلام إسرائيلي: إصابة فلسطيني واعتقاله إثر محاولته تنفيذ عملية دهس عند نقطة عسكرية في الخليل

زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إصابة فلسطيني واعتقاله إثر "محاولته تنفيذ عملية دهس عند نقطة عسكرية جنوب شرق الخليل". ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

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