الحوثي: نفذنا خلال أسبوع 10 عمليات استهدفت السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني

أكّد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبدالملك بدر الدين الحوثي، أنّ "الحصار الصهيوني الشديد على قطاع غزة مستمر، وهناك وفيات من الجوع في أوساط النازحين".

ولفت، في كلمة متلفزة، إلى أنّه "لا اعتبارات للحقوق الإنسانية والقانون الدولي إذا تعارضت مع المصلحة الأميركية والإسرائيلية"، موضحًا أنّ "الأميركي هو الذي حمل راية الحملة ضد "الأونروا" وحرّض الدول الأخرى على إيقاف ما تقدمه من مساعدات يسيرة ومحدودة".

وأعلن أنّ "محصلة عملياتنا العسكرية خلال هذا الأسبوع، 10 عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، استهدفت السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني، والموقف بحمد الله فعال ومؤثّر"، مشيرًا إلى أنّ "الحركة التجارية إلى ميناء أم الرشراش والموانئ الفلسطينية المحتلة أصبحت ضعيفة والتحرك نادرا"، كاشفًا عن أنّ "من ينسق مع القوات البحرية اليمنية يعبُر بدون أي مشكلة، وأحيانا يتدخل الأميركي لإثارة المشاكل على بعض السفن".

وشدد الحوثي على أنّ "العدوان على بلدنا (في إشارة إلى الضربات الاميركية البريطانية) لن يؤثر على موقفنا، وإنما له تأثير في أن نطوّر قدراتنا العسكرية، وهذا واضح للأميركيين ويلمسونه في الصواريخ".

وأوضح أنّ "جيش الشعب اليمني هو جيش جاهز مسلّح متمرّس على الأحداث والأهم هو ثقته بالله وروحيته الجهادية ورصيده الأخلاقي"، لافتًا إلى أنّ "أميركا لن تنجح في التهويل بضرباتها الفاشلة وغير المؤثرة، ولا بتصنيفاتها السخيفة التي ليس لها أي قيمة عند شعبنا".

وأضاف الحوثي: "على الأميركي والبريطاني ومن ورائهم اللوبي اليهودي الصهيوني أن يلحظوا فاعلية وتأثير تحرك شعبنا".