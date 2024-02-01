بايدن: أعمل جاهدا لإيجاد وسيلة لإعادة الرهائن وإنهاء الأزمة الإنسانية وإحلال السلام في غزة وإسرائيل

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، الى أنني "أعمل جاهدا لإيجاد وسيلة لإعادة الرهائن وإنهاء الأزمة الإنسانية وإحلال السلام في غزة وإسرائيل".

وأكد بايدن، أننا "نعمل من أجل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناء على دولتين وشعبين يعيشان جنبا إلى جنب".

وأمس، كشف البيت الأبيض أن "مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الدفاع البريطاني غرانت شابس ناقشا خلال اجتماع أمس الأربعاء منع التصعيد في الشرق الأوسط والجهود المستمرة لمواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية".