لقاء روحي في صور: لتطبيق القرارات الدولية ومنع الإعتداءات الإسرائيلية والإسراع في انتخاب رئيس

عقد اللقاء الروحي الإسلامي المسيحي في مدينة صور اجتماعه الدوري في دير مار مارون (مدرسة قدموس)، في حضور متروبوليت صور وصيدا ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال ممثلا بالشيخ عصام كساب، مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، راعي أبرشية صور وتوابعها للموارنة المطران شربل عبدالله، راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر، أمين الفتوى الشيخ عدنان الداود، والأب ماريوس خيرالله، أمين سر اللقاء الشيخ ربيع قبيسي ورئيس مدرسة قدموس الأب جان يونس.

,توجّه المجتمعون بالتحية إلى الجنوب "الصامد وأهله، وإلى أهالي غزة وأبناء الشعب الفلسطيني"، منددين بـ"الإعتداءات الإسرائيلية الوحشية".

وناشدوا "المجتمع الدولي العمل لمنعها، وتطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار ١٧٠١"، متمسّكين بـ"الوحدة الوطنية وخيار المقاومة في مواجهة العدو والإلتفاف حول الجيش اللبناني".

وحثّ المجتمعون "النواب على القيام بواجبهم الوطني والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وسدّ الفراغ واكتمال السلطات الدستورية، لإنقاذ البلد من الأزمات الإقتصاديّة والاجتماعيّة".

ودعوا "حكومة تصريف الأعمال والمؤسسات الدستورية للقيام بمهامها وممارسة دورها على أكمل وجه في ظلّ الفراغ الرئاسي، والعمل على عدم عرقلة عملها لتحقيق مطالب الناس وإدارة شؤونهم وتأمين حاجاتهم خاصة في هذه الظروف".

وأكّدوا "ضرورة تكاتف الجهود تجاهه النازحين من القرى الحدودية للوقوف إلى جانبهم وتأمين سبل العيش والصمود من خلال مدّ يد المساعدة والتكافل الإجتماعي والتضامن، وتحميل الدولة مسؤوليتها كافّة تجاه مواطنيها".

كذلك شدد المجتمعون، على "تنمية ثقافة المواطنة من خلال المناهج التعليمية والتربوية والعمل على غرس القيم الأخلاقيّة والروحيّة، والمفاهيم الوطنية التي تعزّز انتماء الأجيال إلى وطنهم".