الحوثي يكشف أساليب رصد السفن المتوجهة للاحتلال ويؤكد: نفذنا 10 عمليات في أسبوع

ياسر رشاد - القاهرة - أكد قائد حركة أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي، في كلمته حول آخر التطورات والمستجدات، أن محصلة عملياتهم العسكرية خلال هذا الأسبوع، 10 عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب استهدفت السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني والموقف بحمد الله فعال ومؤثّر.

وفي السطور الآتية أبرز تصريحاته حول عمليات الحوثيين العسكرية في البحر الأحمر:

العدو الإسرائيلي يائس من إمكانية أن تستمر الملاحة البحرية لصالحه في البحر الأحمر من مضيق باب المندب.

الحركة التجارية إلى ميناء أم الرشراش والموانئ الفلسطينية المحتلة أصبحت ضعيفة والتحرك نادرا.

هناك رصد دقيق وجوي من قبل القوات اليمنية وتمكن في الحصول على المعلومات اللازمة لمعرفة وجهة السفينة إلى أي ميناء فلسطيني.

مع إمكانية الحصول على المعلومة هناك جهوزية قوية لاستهداف أي سفينة وجهتها لصالح العدو الإسرائيلي.

عندما ورطت أمريكا نفسها، وكذلك بريطانيا وضعوا أنفسهم في المأزق، ليستمر استهداف سفنهم وبوارجهم وحركتهم العدائية.

قواتنا المسلحة هي التي تقدم فعلا تأمينا للملاحة الدولية في البحر الأحمر، وأثبتنا فعليا أن المُستهدف هو السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني.