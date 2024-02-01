شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رامى جلال: القراءة تعطى وعيا راسخا وتزيد من قدراتنا على فهم العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك دور نشر تبحث عن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب منهم كتابة إصدارات لنشرها لديهم وذلك لزيادة عدد متابعيه وتنظيم دعايا لدار النشر، مضيفا: "ولكن ليس بالضرورة أن نجعل المؤثرين على السوشيال ميديا كتاب، ومن الممكن ألا يكون لديهم القدرة على ذلك وخروج إصدار مفيد للقراء ولكن من الممكن إصدار الكتب للكتاب المبدعين فى الكتابة والتعاون مع مؤثري السوشيال للترويج للكتاب وللكاتب ودار النشر".

وأضاف رامى جلال خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر"، أن القراءة هى التى تعطى وعي راسخ وتراكمى وعميق وتزيد من قدراتنا على فهم العالم ولايمكن لقارئ أن يستقطب بسهولة أو "يتضحك عليه بإشاعات"، مشيرا إلى أن الشائعات تنمو فى وسط مليئ بالنميمة والبحث عن "التريند" دون البحث عن المعلومة الحقيقية وذلك بسبب التخلى عن القراءة.

واستطرد حديثه قائلا: "السوشيال ميديا عاملة زى الأكل السريع"، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو ما يجعلنا نحث المواطنين على القراءة بشكل أكبر وهو ما يستدعى وصول الكتب للقارئ بأشكال مختلفة سواء عن طريق مكتبات متنقلة أو غيرها من الطرق لتسهيل وصول الكتاب للقارئ.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.

ويدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كلا من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.