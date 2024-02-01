المطران ابراهيم استقبل رئيسة مكتب مفوضية اللاجئين في زحلة

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في زحلة مارغريت نواك، يرافقها مساعد مسؤول الإتصال الرئيسي بول صوايا، في زيارة تعارف.
وعرض المجتمعون، خلال اللقاء، "المشاريع التي تنفذها المفوضية في منطقة زحلة والجوار والتي تساهم في تطوير المجتمع ونموه، وبحثوا في سبل التعاون المستقبلي في كل المجالات من اجل تطوير العمل الإجتماعي في المدينة والحفاظ على كرامة الفرد والعائلة".
وشكر المطران ابراهيم المفوضية على "وقوفها الدائم الى جانب الجمعيات التي تساعد المحتاجين في زحلة".
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