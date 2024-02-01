سكاف دعا لإنضمام الكويت إلى اللجنة الخماسية "لما لها من تأثير وعلاقات"

أجرى النائب غسان سكاف، خلال زيارته الكويت سلسلة لقاءات مع مسؤولين، أبرزها مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، حيث تم البحث في شؤون العلاقة بين البلدين لجهة وقوف دولة الكويت الدائم الى جانب لبنان.

ونقل سكاف عن وزير الخارجية الكويتي "حرص الكويت وأميرها وقيادتها على أمن واستقرار لبنان وتعافيه من أزماته وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتفعيل دور كامل مؤسسات الدولة".

وشدد سكاف على "أهميّة دور الكويت العربي والاقليمي والدولي"، داعيًا إلى "ضرورة إنضمام الكويت الى اللجنة الخماسية لما لها من تأثير وعلاقات ورؤية حل تتلاقى مع طروحات اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني".

كما التقى سكاف وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي وبحث معه شؤونًا صحية وسياسية تخص البلدين، وكان اللقاء مناسبة لاستعراض الاوضاع في لبنان والمنطقة وأهمية دعم القطاع الصحي في لبنان.

كما افتتح سكاف مع وزير الصحة الكويتي مؤتمر الجمعية العربية لجراحة العمود الفقري، في حضور جراحين من القارات الخمس ومن معظم دول العالم.