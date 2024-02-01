وفد من "تجمع متقاعدي وزارة الإعلام" التقى المكاري وبحث مسألة تعويضات نهاية الخدمة

التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري اليوم في مكتبه في الوزارة، وفداً من "تجمع متقاعدي وزارة الإعلام"، وتم البحث في التحرك الذي يقوم به التجمع وما تحقق حتى اليوم والخطوات اللاحقة.

تحدث باسم الوفد الزميلان سيمون سمعان ونبيل ماجد حيث وضعا الوزير المكاري في "الظلم اللاحق بموظفي وزارة الإعلام أكثر مما يعانيه غيرهم من المتقاعدين"، وأعطيا مثالا على ذلك مسألة إدخال متعاقدي الوزارة الملاك الإداري لإكسابهم حق المعاش التقاعدي وايقاف هذا المشروع بعد عبوره اللجان المختصة واللجان المشتركة في مجلس النواب، وكذلك تعويضات نهاية الخدمة التي لا تلحظ المشاريع المعدّة بشأنها من تقاعدوا قبل العام 2024.

وتداول الوفد مع المكاري ايضا عددا من الحلول التي يمكن العمل عليها لإنصافهم.

بدوره، ابدى الوزير المكاري كل التفهم لمعاناتهم والإهتمام بوضعهم بدليل أنه هو من دعا إلى هذا اللقاء، وطلب من الوفد تحضير ملف متكامل عن قضيتهم ومن المختصين في الوزارة تزويده المستندات اللازمة، لمتابعة القضية مع أي مرجع معني، واعدا باستمرار التنسيق مع التجمع لبلوغ ما يمكن بلوغه من نتائج إيجابية بهذا الشأن.