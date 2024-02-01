مسؤولون أميركيون: إقرار خطط لضرب أهداف بالعراق وسوريا تستمر أيامًا وتشمل مرافق وأفرادا إيرانيين

أفادت شبكة "CBS" عن مسؤولين أميركيين، بأنّه تم "إقرار خطط لضرب أهداف في العراق وسوريا تستمر أيامًا وتشمل مرافق وأفرادًا إيرانيين".
واعتبر المسؤولون أنّ "الضربات رد على هجمات المسيرات والصواريخ التي استهدفت القوات الأميركية في المنطقة".
وأمس، أكّد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، "أنّنا لا نسعى للحرب لكننا لا نهابها".
وبحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا، شدد سلامي على أنّه "في بعض الأحيان يطلق الأعداء تهديدات وحتى هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من كلام المسؤولين الأميركيين، نقول لهم أنّكم اختبرتمونا ونعرف بعضنا البعض، ولن نترك أي تهديد دون رد".
ويأتي ذلك بعد تهديدات أميركية على إثر مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 في هجوم على قاعدة أميركية في الأردن قرب الحدود السورية، حيث اتهمت واشنطن جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول، كثّفت "المقاومة الإسلامية في العراق" من هجماتها ضد القواعد الأميركية في سوريا والعراق.
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