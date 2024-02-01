محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالعملة في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عدد 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام – مبالغ مالية قرابة "157 ألف دولار أمريكى –20 ألف يورو – 1300 دينار كويتى – 7 ألاف ريال سعودى – مليون جنيه مصرى".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .