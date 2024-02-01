عضو تنسيقية شباب الأحزاب: المترجم المصرى يتقاضى أقل راتب فى الشرق الأوسط

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والمترجم مارك مجدى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك معوقات تواجه المترجمين لعل أهمها هو أن حركة الترجمة مرتبطة بالاتجاه الثقافى للمجتمع ونحن لم نحدد حتى الآن ماذا يريد المجتمع لأننا لم نصيغ استراتيجية للثقافة الوطنية بشكل عام وبالتالى الترجمة.

وأضاف "مارك" خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" أن جزء من مشكلة الترجمة بشكل عام هو أن هناك ثقافة فى المجتمع، وهى ثقافة تراثية ترى أن الحقيقة التى سنتقدم من خلالها هى موجودة فى التراث فقط فبالتالى يجب أن نعود إلى التراث ونكتفى به، وهذه ثقافة موجودة تؤثر بشكل مباشر على حركة الترجمة بشكل عام.

وأشار إلى أنه من المشاكل التى تواجه الترجمة هى الأجور التى يحصل عليها المترجمين فإذا قارنا رواتب المترجمين فى الشرق الأوسط نجد أن المترجم المصرى أقل راتب

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

لمناقشة دور مؤسسات النشر فى تعميق الوعى لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقى الضوء على النصائح التى يجب أن يعمل عليها الكتاب فى طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التى تمكنهم من نشر إبداعاتهم.

ويدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الندوة كلا من: محمد شوقى مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفى د. رامى جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامى عبدالباقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.