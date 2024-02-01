الشركات المستوردة للبنزين والديزل والغاز: من المتوقع أن نستأنف تسليم الموادّ النفطيّة في السّاعات القادمة

أعلنت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، في بيان، أنه "بعد اجتماعات متواصلة مع عدد من المسؤولين المعنيين، وبناء على تصريحات وايضاحات لعدد من النوّاب من مختلف الكتل، تبيّن أن الضريبة الاستثنائية المفروضة على الشركات والاشخاص من كافة القطاعات التي إستوردت أو استفادت من نظام الدعم المعمول به من خلال مصرف لبنان، ليست مفروضة على المبيعات (حجم الأعمال)".
ولفتت الشركات، الى أننا "ننتظر بايجابيّة النصّ النهائي من قبل المجلس النيابي الكريم، لنبني على الشيء مقتضاه. ومن المتوقع أن تستأنف الشركات المستوردة تسليم الموادّ النفطيّة في السّاعات القادمة".
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