الامطار والثلوج احدثت انزياحات عميقة للتربة في بلدة العقبة في راشيا ومنازل مهددة بالانهيار

تسببت الامطار الغزيرة وتراكم الثلوج بإحداث انزياحات عميقة للتربة في الحي الجنوبي لبلدة العقبة - قضاء راشيا الوادي، ما أدى الى تهديد عدد من المنازلتعود لآل حامد، بالانهيار بعد حصول تصدعات في الجدران وانكشاف الأساسات جراء حدوث فراغات تحت الابنية.
وناشد المتضررون الذين غادروا منازلهم الجهات المعنية لاسيما قائمقام راشيا نبيل المصري الذي سارع الى تقييم الحالة واتخاذ الاجراءات اللازمة منعا لحصول كارثة حقيقية وتدارك انهيار الأبنية.
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