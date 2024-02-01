الخارجية القطرية: إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية، أن "إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس".

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