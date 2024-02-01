أسامة حمدان: حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق وما زلنا في البدايات

أكد القيادي في "حماس" أسامة حمدان، أنه "حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق وما زلنا في البدايات"، لافتاً الى أن "هناك العديد من المحاولات جرت للتوصل إلى اتفاق لكن الاحتلال عطلها دوما".

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