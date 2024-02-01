هنية ووفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة بشأن صفقة تبادل أسرى

يزور رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، يرافقه وفد من الحركة العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، عباس كامل.
وسيبحث وفد "حماس" خلال اجتماعه مع كامل مجمل التصور الخاص بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي جرى طرحه باجتماع باريس؛ ومن المزمع أن تسلم "حماس" ردها على الاتفاق المقترح خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت "حماس" قد قالت في وقت سابق إنها تدرس المقترحات التي وضعها الوسطاء في باريس تمهيدا لإعلان هدنة ثانية للحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول.
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