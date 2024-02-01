سموتريتش: مطالبة حماس بتحرير آلاف الأسرى أشبه بامتلاكها قنبلة ذرية

عبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش عن معارضته الشديدة لصفقة تبادل الأسرى، يتم من خلالها الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين والاسرى الإسرائيليين، وادعى أن صفقة كهذه أشبه بأن تطالب حركة حماس بامتلاك قنبلة ذرية.

ورفض سموتريتش تصريحات سياسيين إسرائيليين حول الموافقة على الصفقة "بأي ثمن". وقال لإذاعة 103FM إنه "لنقل إن رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار سيطالب بقنبلة ذرية في قطاع غزة، هل هذا ثمن سندفعه من أجل استعادة جميع المخطوفين؟ فهذا سخيف للغاية. وهل نُغرق الشوارع بالمخربين الذين سيقتلون غدا آلاف الإسرائيليين، هل هذا ثمن معقول؟".

وادعى أن "ما سيؤدي إلى صفقة وإعادة أكثر ما يمكن من المخطوفين، هو فقط إذا أظهرنا حزما واستمر الجيش بالعمل مثلما يفعل الآن بشدة بالغة وتعميق الضغط على السنوار".

وقال سموتريتش إنه مطلع على المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى، وأنه يجري محادثات حولها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، وجهات أخرى. "ورأي معروف، ونتانياهو يعرفه جيدا. ونحن ملزمون بأن نجتهد جدا لنعيد المخطوفين، لكننا ملزمون بتحقيق أهداف الحرب وأن ننتصر ونقضي على حماس. ويجب ألا نستسلم بأي حال لتحرير مئات وآلاف المخربين، فهذا يشكل خطرا على وجود دولة إسرائيل وعلى جميع يهود العالم الذين يمكن أن يتحولوا إلى أهداف شرعية للاختطاف".