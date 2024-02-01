عبد اللهيان: الشعب الفلسطيني والمقاومة هم المنتصرون في نهاية المعركة ولا طريق أمام الصهاينة سوى الاستسلام

أشار وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زيادة نخالة، الى أن "الفلسطينيين وحدهم من يحق لهم تقرير مصيرهم ولا يحق لأي طرف خارجي فرض مشاريع سياسية".
وأكد عبداللهيان للنخالة على "ضرورة مواصلة المساعي لوقف الجرائم وإيصال المساعدات لغزة"، مشدداً على أن "الشعب الفلسطيني والمقاومة هم المنتصرون في نهاية هذه المعركة ولا طريق أمام الصهاينة سوى الاستسلام".
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