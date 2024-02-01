بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد مسئول أمريكى، أن الرئيس جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات جديدة ضد المستوطنين الذي يقومون باستهداف الفلسطينيين وتقويض السلام في الضفة الغربية، وتتضمن الإجراءات عقوبات مالية وقيود على التأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين وعدم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأضاف، أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من بين الأنشطة التي يتم التعامل معها الأمر التنفيذي، وأن واشنطن ستعلن عن المجموعة الأولية من التصنيفات بموجب الأمر الجديد بما في ذلك ضد أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنـف.

وأكد أن الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء والمواطنون الأمريكيون ليسوا المستهدفين.