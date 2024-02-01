الرئيس الأمريكي: عنف المستوطنين الإسرائيليين بلغ مستوى لا يمكن التسامح معه

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عـنف المستوطنين الإسرائيليين بلغ مستوى لا يمكن التسامح معه، مؤكدا أن عنف المستوطنين الإسرائيليين يهدد السلام والأمن والاستقرار فى الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة بأسرها، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

أفاد مسئول أمريكى، أن الرئيس جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات جديدة ضد المستوطنين الذي يقومون باستهداف الفلسطينيين وتقويض السلام في الضفة الغربية، وتتضمن الإجراءات عقوبات مالية وقيود على التأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين وعدم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.