شاهد.. فرحة أهالي غزة بعد أنباء وقف إطلاق النار المحتمل

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل أهالي غزة بالصفير والزغاريد، بعد أنباء وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه إسرائيل، ولم تعلن حماس حتى الآن ردها والذي علقته بقبول شروطها، وهو إطلاق صراح عدد من الأسري تحديدا ليكونوا ضمن المفرج عنهم من سجون الاحتلال.

وتداول غزيون عبر منصة أكس، مقاطع فيديو لأهالي غزة وهم يحتفلون بعد أنباء وقف إطلاق النار المتوقع تنفيذه.

وظهر في الفيديو أهالي غزة وهم يكبرون ويهللون من السعادة مستخدمين أضواء الهواتف لإضاءة الظلام الذي يعم المخيمات.

وحتى الآن وقف إطلاق النار لم يعلن بشكل رسمي، ورغم ذلك الجميع يبكي في غزة، والتكبير والتصفير لم يتوقف.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار ولدينا تأكيد إيجابي أولي من حماس.

ووضعت حماس عدد من الأسماء المحددة، ضمن المرحلة الأولى، لصفقة تبادل الأسرى الفلسطنيين من سجون الاحتلال وهم:

عبد الله البرغوثي من حماس.

مروان البرغوثي من فتح.

احمد سعدات من الجبهة الشعبية.

شروط المقاومة للقبول بالهدنة :

وقف شامل للعدوان وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة.

تأمين الإيواء للنازحين.

إعادة الإعمار ورفع الحصار.

إنجاز عملية تبادل جدية للأسرى.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، أمس الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تنتظر رد حركة المقاومة الفلسطينية حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى الجديدة.