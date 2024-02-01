مؤسس الرهبنة المسيحية في العالم.. من هو "أب الرهبان" القديس أنطونيوس الكبير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

سُمي "أب الرهبان" ويُعتبر مؤسس الرهبنة المسيحية في العالم، رُغم وجود حركات رهبانية سابقة له من ثقافات وديانات مختلفة.

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تذكار نياحة القديس الأنبا أنطونيوس الكبير في ٢٢ طوبة 31 يناير، والذي وُلِد في قمن العروس "بني سويف حاليًّا" حوالي عام 251 ميلادية.

وفي عام 269 ميلادية سمع "أنطونيوس" الإنجيل القائل "إن أردتَ أن تكون كاملًا فاذهب وبع أملاكك وأعطِ الفقراء فيكون لك كنزٌ في السماء وتعالَ اتبعني"، فشعر أنها رسالة شخصية له.

وخلال عام 285 ميلادية، هرب إلى البرية الداخلية وسكن في مغارة ليمارس حياة الوحدة وفي عام 305 ميلادية اضطر أن يكسر خلوته ليلتقي بعض التلاميذ ويُدربهم على يديه ثم عاد لوحدته مرة أخرى.